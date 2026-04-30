Ochoa nella leggenda! 6^ Mondiale in carriera convocato dal suo Messico e record assoluto nella Coppa del Mondo

Il portiere ha annunciato la sua partecipazione al sesto Mondiale della carriera con la nazionale messicana. Con questa presenza, ha stabilito un record assoluto nella storia della Coppa del Mondo, diventando il giocatore con il maggior numero di partecipazioni nella competizione. Il suo nome è riconosciuto tra le figure più rappresentative del calcio internazionale e questa nuova presenza alimenta l’attenzione verso il torneo in corso.

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