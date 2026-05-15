Stordita con i farmaci e gettata dal cavalcavia | ergastolo per il camionista
Nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2024, un uomo di 39 anni è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova, dopo aver ucciso la sua ex compagna di 33 anni, madre di un bambino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha stordito la donna con dei farmaci e poi l’ha gettata dal cavalcavia. La vicenda si è svolta in un contesto in cui sono stati coinvolti anche altri elementi legati alla relazione tra le due persone.
I giudici della Corte d'Assise di Padova hanno condannato all'ergastolo Andrea Favero, 39 anni, che nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2024 ha ucciso la sua ex Giada Zanola di 33 anni con la quale aveva un figlio. La gettò giù dal cavalcavia dell'autostrada A4 a Vigonza a meno di un chilometro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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