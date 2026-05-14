A Padova, il tribunale ha condannato all'ergastolo un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di una donna, il cui corpo è stato trovato dopo essere stata gettata da un cavalcavia. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Il legale dell’imputato ha dichiarato che presenterà appello una volta che saranno rese note le motivazioni della sentenza. La vicenda riguarda anche la relazione tra le due persone coinvolte, senza ulteriori dettagli sui fatti.

È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, provincia di Padova, il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa che stamani aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno, per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.,, "Il mio assistito non ha mai fatto dichiarazioni auto accusatorie davanti al pubblico ministero e continua a professarsi innocente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Padova, Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia: ex compagno condannato all'ergastolo

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