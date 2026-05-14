Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia chiesto l' ergastolo per Andrea Favero

Oggi si attende la decisione della Corte d’Assise di Padova riguardo al processo per l’omicidio di una donna, il cui corpo è stato ritrovato sotto un cavalcavia. L’imputato, accusato di aver commesso il delitto, rischia l’ergastolo. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che hanno condotto indagini approfondite per ricostruire la dinamica dei fatti. La sentenza arriverà nella tarda serata, dopo una lunga camera di consiglio.

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E’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada Zanola, la 33enne morta a Vigonza (Padova) nelle prime ore del 29 maggio 2024 dopo essere stata buttata, nell’ipotesi dell’accusa, già morta o comunque in stato di incoscienza, dal cavalcavia sovrastante l’autostrada A4. Con l’accusa di omicidio volontario aggravato Favero, secondo la richiesta del pubblico ministero, merita la condanna all’ergastolo. L’uomo non si è mai autoaccusato durante le fasi delle indagini e del successivo processo, arrivato oggi alla fase finale del primo grado. Il pubblico ministero Paola Mossa alla fine della requisitoria ha chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno, per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea Favero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Femminicidio Giada Zanola, oggi la sentenza: la Procura chiede l’ergastolo per Andrea FaveroGiada Zanola, 33 anni, fu trovata morta il 29 maggio 2024 sotto il cavalcavia di via Prati a Vigonza, sull’A4. Femminicidio Giada Zanola, in aula ex fidanzato smentisce la madre di Favero: “Non ha mai tentato il suicidio”Durante il processo per il femminicidio della 33enne Giada Zanola, la madre di Andrea Favero, l'ex compagno della vittima accusato di averla uccisa e... Temi più discussi: Giada Zanola, uccisa e gettata dal cavalcavia: condannato all'ergastolo l'ex compagno Andrea Favero; Uccisa e gettata dal cavalcavia, ex compagno condannato all'ergastolo; Fuga di gas in via Triumplina, traffico in tilt e modifiche alla viabilità. Giada Zanola uccisa e gettata dal cavalcavia, chiesto l'ergastolo per Andrea FaveroE’ attesa nella tarda serata di oggi la sentenza della Corte d’Assise di Padova nei confronti di Andrea Favero, ex compagno e convivente di Giada Zanola, ... gazzettadelsud.it Giada Zanola, condannato all'ergastolo l'ex compagno Andrea Favero. Esclusa l'aggravante della premeditazione: la sentenzaPADOVA - Ergastolo per Andrea Favero. La sentenza di primo grado nei confronti dell'ex compagno e convivente di Giada Zanola, la 33enne morta a Vigonza il 29 maggio 2024, ... ilgazzettino.it