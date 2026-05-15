stop al greenwashing dal 27 settembre cambiano le regole

Da mercoledì 27 settembre entrerà in vigore la direttiva europea 2024825, che introduce regole più rigorose per i messaggi ambientali. La normativa richiede che le affermazioni ecologiche siano basate su dati concreti e verificabili. A Bergamo, molte industrie, tra cui chimica, packaging, moda, turismo e commercio, dovranno adeguarsi a queste nuove disposizioni per evitare pratiche di greenwashing. La modifica normativa mira a garantire maggiore trasparenza nelle comunicazioni sul rispetto ambientale delle imprese.

La direttiva europea 2024825 impone basi misurabili ai messaggi green. A Bergamo sotto pressione ci saranno molte filiere industriali, tra cui chimica e packaging, ma anche moda, turismo e commercio. Quante volte ci siamo imbattuti in diciture come «eco-friendly», «sostenibile» o «a impatto zero» sulle confezioni di prodotti? Tutte espressioni che spingono i consumatori a scegliere, almeno a prima vista, l’opzione più attenta all’ambiente. Dietro ad alcune di queste dichiarazioni d’intenti si possono però celare pratiche di greenwashing, vale a dire comunicazioni fuorvianti sul reale impatto ambientale di un prodotto. Un fenomeno che l’entrata in vigore della direttiva europea 2024825 punta a contrastare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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