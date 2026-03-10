Fisco e tributi cambiano le regole comunali | sconti sulle sanzioni e stop alle procedure per chi è in difficoltà

Il Comune ha aggiornato le sue regole sulla riscossione delle entrate e sull’adesione all’accertamento, in conformità con le ultime normative e con il nuovo

Presentati in aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari i due regolamenti sono stati approvati lunedì 9 marzo dal Consiglio comunale Presentati in Aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, i due provvedimenti hanno avuto il voto a favore di Pd, Avs, Spazio democratico, Pri Azione Sl, M5s e Modena per Modena. Astenuti FdI, Lega Modena, Forza Italia, Modena in ascolto e Modena civica. Il "Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate del Comune di Modena" è stato adeguato ai decreti legislativi di attuazione della legge delega di riforma fiscale, con particolare riguardo alle novità introdotte nello "Statuto dei diritti del contribuente" che il Comune ha iniziato ad applicare fin dall'entrata in vigore delle norme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

