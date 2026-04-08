In Puglia lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre | l' ordinanza della Regione Cibo e plastica tutte le regole

In Puglia, i lidi saranno aperti dal 23 maggio al 13 settembre, secondo quanto stabilito dall’ordinanza presentata questa mattina a Bari dall’assessore regionale alle Infrastrutture. La disposizione riguarda tutte le strutture balneari della regione, con specifiche regole in materia di somministrazione di cibo e gestione della plastica. La norma definisce anche le modalità di apertura e le eventuali restrizioni in vigore durante il periodo estivo.

In Puglia i lidi potranno essere aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Lo prevede l'ordinanza illustrata questa mattina a Bari dall'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese. Presenti questa mattina i delegati della Direzione Marittima di Bari, Arpa Puglia, Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Puglia e Basilicata, dei Comuni e delle associazioni di categoria dei balneari. Il provvedimento, precisano dalla Regione Puglia in una nota, regolamenta l'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione. L'apertura dei lidi, nei giorni previsti dall'ordinanza, deve avvenire "almeno dalle ore 9:00 alle ore 19:00". 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - In Puglia lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre: l'ordinanza della Regione. Cibo e plastica, tutte le regole Ordinanza balneare: lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembreBARI – Lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembre per effetto dell’ordinanza balneare, presentata questa mattina dall’assessore regionale... Leggi anche: Ordinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: “Con l’Ordinanza ribadiamo l’accessibilità del nostro mare nel pieno rispetto della costa” Temi più discussi: In Puglia lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre; Stagione balneare in Puglia, lidi aperti dal 23 maggio: cosa prevede la nuova ordinanza; Puglia, ecco l'ordinanza balneare: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre, ma chi vuole potrà lavorare tutto l'anno; In Puglia lidi aperti dal 23 maggio: la nuova ordinanza tra accessibilità, regole e divieti. Puglia, lidi aperti dal 23 maggio: al via la stagione balneare tra accessibilità e tutela dell’ambienteOrdinanza balneare 2026, via libera in Puglia: stagione dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: Il mare deve essere accessibile a tutti La stagione ... lucerabynight.it In Puglia lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembreIn Puglia i lidi potranno essere aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Lo prevede l'ordinanza illustrata questa mattina a Bari dall'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega a ... ansa.it Puglia: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre, sì a cibo e bevande da casa e accessi liberi - facebook.com facebook In Puglia lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre: firmata l'ordinanza - News x.com