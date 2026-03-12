Umbraflor ai raggi X | nomine vertici compensi

Umbraflor, azienda vivaistica regionale fondata nel 2001 dalla Regione Umbria e dal Comune di Gubbio, ha recentemente reso noti dettagli su nomine, vertici e compensi. La società si occupa di sviluppo economico, tutela dell’ambiente e biodiversità, e i dati riguardano le figure di leadership, le cariche e le retribuzioni degli amministratori. Le informazioni sono state rese pubbliche attraverso comunicazioni ufficiali.

Nel 2014 è stata trasformata da società di diritto privato a ente.