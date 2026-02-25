Stipendi da oltre 300mila euro e nomine | cosa sta succedendo alle partecipate in Regione e quali manager sono ai vertici

Le retribuzioni sopra i 300mila euro e le nomine di manager alle partecipate regionali riflettono le scelte politiche recenti. Questi incarichi, spesso rivestiti da figure con esperienze specifiche, influenzano direttamente le decisioni strategiche delle aziende pubbliche. La presenza di manager di alto livello al top delle società indica una volontà di rafforzare alcune funzioni chiave. La situazione attuale solleva domande sulle modalità di selezione e sui criteri adottati.

Da mesi è scaduto il consiglio d'amministrazione di una delle società partecipate del Pirellone. Cosa sta succedendo, quali altri manager sono ai vertici delle aziende pubbliche della Lombardia e quanto guadagnano Dal 2016 l'amministratore delegato di Cal è Gianantonio Arnoldi, personalità vicina al partito fondato da Silvio Berlusconi. "È legato soprattutto all'area bergamasca di FI", ci dice una fonte informata.

