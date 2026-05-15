In Italia, il tema degli stipendi degli infermieri riguarda in particolare il confronto con le retribuzioni europee e la possibilità di interrompere le pratiche di esclusività che limitano le opportunità di lavoro. Recentemente, il Presidente ha espresso riconoscimento per il lavoro svolto dagli operatori sanitari, ma si registrano preoccupazioni sulla diminuzione delle condizioni di lavoro e sulle prospettive di fuga verso altri paesi europei. Per contrastare questa tendenza, vengono considerate alcune strategie che coinvolgono modifiche legislative e accordi contrattuali.

Oltre le celebrazioni: le tre mosse per evitare la fuga degli Infermieri. Le parole del Presidente Mattarella hanno reso omaggio all’abnegazione di migliaia di professionisti, ma il passaggio da “eroi” a “dimenticati” è tristemente rapido se alle lodi non seguono i fatti. Per evitare che l’ esercito del bene si trasformi in un esercito in ritirata verso l’estero, il sistema sanitario italiano ha bisogno di una scossa strutturale. Non si tratta di chiedere privilegi, ma di allineare l’Italia agli standard dei partner europei attraverso tre pilastri fondamentali: libertà professionale, dignità salariale e qualità del lavoro. Addio al vincolo di esclusività: una libertà necessaria per gli infermieri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Stipendi europei e stop esclusività: come salvare gli infermieri italiani

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