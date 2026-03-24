Il Canada vuole gli infermieri italiani e offre 5mila euro al mese Vaccaro Nursind | Da noi stipendi sotto la media Ue Così rischiamo che partano tutti

Sul sito dell’ Institut français Italia compare un’offerta di lavoro rivolta agli infermieri italiani disposti a trasferirsi in Canada. Stipendi fino a tre volte più alti rispetto a quelli italiani, trasferimento pagato e supporto completo per immigrazione e formazione linguistica. L’unico requisito è essere un infermiere e avere un livello di francese intermedio. Un’offerta che preoccupa in un sistema che continua a fare i conti con una cronica carenza di personale. Iniziative di questo tipo rischiano di rendere ancora più concreta una fuga già in atto. «Quando arrivano bandi del genere, è inevitabile che gli infermieri guardino altrove», spiega Salvatore Vaccaro a Open, vicesegretario nazionale Nursind. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e notizie su Canada vuole

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