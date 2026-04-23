Stellantis sta trattando con il partner cinese Dongfeng per un accordo che coinvolge quattro stabilimenti in Europa, tra cui quello di Cassino. Il governo italiano ha annunciato di essere coinvolto nelle discussioni. La notizia segna un possibile passo avanti per l’ingresso della Cina nel settore automotive italiano, con le trattative che sembrano avvicinarsi a una conclusione.

La Cina si avvicina, anzi questa volta sembra essere davvero a un passo dal mettere piede nel mondo dell’ automotive in Italia. Lo farà attraverso le fabbriche di Stellantis, con il benestare del governo. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, prende forma il piano del gruppo franco-italiano per ovviare alla sovraccapacità produttiva nel nostro Paese e, più in generale, in Europa. Sul piatto c’è un accordo con Dongfeng, storico partner cinese della parte francese Psa, per la condivisione di spazi in stabilimenti sottoutilizzati o per una completa cessione dei siti. E tra questi figura anche la fabbrica di Cassino, in provincia di Frosinone, che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis verso un accordo con Dongfeng su 4 fabbriche Ue: c’è anche Cassino. E il governo Meloni apre

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