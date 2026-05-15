Stefano Girelli in pensione lo storico comandante dei carabinieri di Tarquinia | Sempre umano e professionale

Dopo trentanove anni di servizio nell’Arma, il comandante dei carabinieri di Tarquinia si è congedato dal suo incarico. Durante il suo percorso professionale, ha ricoperto per diciotto anni la funzione di comandante della stazione locale. La decisione di andare in pensione è stata presa per raggiunti limiti di età, e lui stesso ha lasciato il servizio con un curriculum caratterizzato da atteggiamenti umani e professionali. La sua carriera si è conclusa ufficialmente con il passaggio al congedo.

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