Vincenzo Foti il comandante dei carabinieri di Grotte Santo Stefano in pensione dopo 40 anni

Vincenzo Foti, comandante della stazione dei carabinieri di Grotte Santo Stefano, è andato in congedo dopo aver completato quarant’anni di servizio. Il luogotenente, che aveva ricoperto il ruolo di comando, è stato collocato in pensione per raggiunti limiti di età. La sua carriera si è svolta interamente nel settore dei servizi di sicurezza, senza ulteriori dettagli sulla carriera professionale.

?Il luogotenente carica speciale Vincenzo Foti, comandante della stazione carabinieri di Grotte Santo Stefano, è stato collocato in congedo per raggiunti limiti di età dopo quarant'anni di onorato servizio. Originario di Siracusa, Foti si è arruolato nell'arma dei carabinieri il 20 settembre 1986.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Il Comune di Viterbo ricerca un'associazione per la gestione del centro anziani di Grotte Santo StefanoIl Comune di Viterbo cerca un'associazione di promozione sociale (aps) per la gestione del centro anziani polivalente di Grotte Santo Stefano. L’Arma saluta il Luogotenente Petrone: dopo 40 anni, lascia il Comandante della Stazione di MorconeTempo di lettura: 2 minutiDopo una lunga e onorata carriera trascorsa al servizio delle istituzioni e della cittadinanza, il Luogotenente Carica...