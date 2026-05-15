Stefano Buzzotta nella storia de L’Eredità | 350.000 euro in tre serate
Nelle ultime tre serate del programma televisivo, un concorrente ha portato a casa un totale di 350.000 euro. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di molti spettatori, diventando uno degli episodi più discussi delle ultime settimane. La trasmissione, ormai consolidata nel panorama televisivo, ha visto un aumento di pubblico grazie a questa performance, che ha coinvolto anche chi segue con interesse le dinamiche del gioco. La vittoria si è verificata durante le puntate del programma, trasmesse in prima serata.
Ci sono puntate televisive che finiscono subito nel dimenticatoio e altre che restano impresse nella memoria collettiva. Quella andata in onda il 14 maggio 2025 de L’Eredità appartiene decisamente alla seconda categoria: Stefano Buzzotta, campione in carica del quiz preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni, ha indovinato la parola della Ghigliottina “Colletto” conquistando altri 100.000 euro e diventando ufficialmente il concorrente con il montepremi più alto nella storia del programma. Il conto totale parla chiaro: 350.000 euro, accumulati nel corso di appena 12 puntate. Un ritmo impressionante, che ha permesso a Stefano di superare il precedente record attribuito a Guido Gagliardi, fermo tra i 316. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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