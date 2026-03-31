Nella puntata di ieri di lunedì 30 marzo, Laura, la campionessa di Pordenone de L'Eredità, ha perso altri 45.000 euro durante la sfida finale. Questa è la terza volta che si trova a La Ghigliottina durante questa edizione del quiz.

«Vorresti aprire un book club?», le ha chiesto Marco Liorni per aiutarla a ricostruire quella che sarebbe stata la soluzione vincente Laura, campionessa pordenonese de l'Eredità, nella puntata di ieri, lunedì 30 marzo è a La Ghigliottina per la terza volta. Dopo vari dimezzamenti i 180.000 euro che aveva portato al gioco finale si sono ridotti a 45.000 euro. "Laura, Laura, Laura, è passato tutto? Dai che ci riprovi", l'aveva rincuorata a inizio puntata Marco Liorni ricordando come la sera prima avesse indovinato la parola vincente ma purtroppo ne avesse scritta un'altra. Laura avrebbe dovuto trovare la parola da associare a "Impresa", "Pubblico", "Affari", "Straordinario", "Segreto". 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Laura, la campionessa di Pordenone perde altri 45.000 euro a L'Eredità

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