Nella puntata trasmessa ieri di ‘L'Eredità’, il quiz di Rai Uno condotto da Marco Liorni, Stefano Buzzotta ha ottenuto un ulteriore premio di 100mila euro, indovinando la parola finale nella prova della Ghigliottina. Con questa vittoria, il concorrente ha raggiunto un totale di 350mila euro conquistati nel corso delle sue partecipazioni e potrebbe ancora avere l’opportunità di vincerne altri in futuro. La sua performance ha suscitato grande attenzione tra gli spettatori.

Bergamo, 15 maggio 2026 – Nuovo super campione a ‘L'Eredità’, il quiz di Rai Uno condotto da Marco Liorni: nella puntata andata in onda ieri, 14 maggio, Stefano Buzzotta ha conquistato altri 100mila euro, indovinando la parola della Ghigliottina e firmando così un risultato storico. Con questa nuova vittoria, Buzzotta ha raggiunto quota 350mila euro, diventando il concorrente con il montepremi più alto nella storia del programma. Superato il precedente record di Guido Gagliardi, fermo a 316.250 euro. Il super campione. Dallo scorso 3 maggio Buzzotta riesce a confermarsi fra i campioni in gioco. Un traguardo straordinario costruito in tre... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefano Buzzotta, chi è il campione di L’Eredità che ha vinto 350mila euro (e può vincere ancora)

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