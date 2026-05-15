Stefania Constantini riparte | nuova squadra e sguardo al futuro per la campionessa azzurra
Stefania Constantini ha annunciato un cambio di squadra, segnando una nuova fase nella sua carriera. La campionessa azzurra ha deciso di intraprendere questa strada mantenendo comunque stabile il rapporto con il suo compagno di doppio. La scelta arriva dopo una fase di valutazione e preparazione in vista delle prossime competizioni. La giocatrice ha sottolineato l’importanza di questa decisione per potenziare le proprie possibilità di successo. La nuova collaborazione sarà seguita da aggiornamenti ufficiali nei prossimi mesi.
Stefania Constantinifa senza dubbio parte di quegli atleti in grado di trasformarediscipline di nicchiain veri e propri fenomeni in grado diaffascinare il grande pubblico. Lacampionessa di curlingoriginaria di Ampezzo, classe1999, è diventatauno dei volti simbolo dello sport italianograzie all’impresa straordinaria alleOlimpiadi di Pechino 2022, dove, insieme adAmos Mosaner, ha conquistato unamedaglia d’oro nel doppio misto. Quel trionfo non rappresentò solo una vittoria sportiva: per molti italianifu l’occasione per scoprire uno sport fino a quel momento poco conosciuto, caratterizzato da precisione, concentrazione e strategia. Negli anni successivi, Constantini ha continuato a raccogliereimportanti successi, consolidando la sua posizione aivertici internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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