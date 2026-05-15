Stefania Constantini riparte | nuova squadra e sguardo al futuro per la campionessa azzurra

Stefania Constantini ha annunciato un cambio di squadra, segnando una nuova fase nella sua carriera. La campionessa azzurra ha deciso di intraprendere questa strada mantenendo comunque stabile il rapporto con il suo compagno di doppio. La scelta arriva dopo una fase di valutazione e preparazione in vista delle prossime competizioni. La giocatrice ha sottolineato l’importanza di questa decisione per potenziare le proprie possibilità di successo. La nuova collaborazione sarà seguita da aggiornamenti ufficiali nei prossimi mesi.

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