Stazione di Posta Mainiero smonta le mozioni | Nessun dirigente disposto a firmare la revoca
Nessun dirigente sarebbe disposto a firmare la revoca del progetto finanziato con fondi Pnrr per la Stazione di Posta, volto a supportare persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità estrema e senza dimora. La discussione è avvenuta in merito alle mozioni presentate, ma non si è trovata alcuna disponibilità tra i responsabili a procedere con una revoca. La questione riguarda il mantenimento di un intervento dedicato a un gruppo di persone vulnerabili.
Nessun dirigente sarebbe disposto a firmare la revoca del progetto finanziato con fondi Pnrr della Stazione di Posta per persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità anche estrema e senza dimora. Ne sono a conoscenza tutti i consiglieri che hanno partecipato alla seduta congiunta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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