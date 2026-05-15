Stazione di Posta Mainiero smonta le mozioni | Nessun dirigente disposto a firmare la revoca

Da foggiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun dirigente sarebbe disposto a firmare la revoca del progetto finanziato con fondi Pnrr per la Stazione di Posta, volto a supportare persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità estrema e senza dimora. La discussione è avvenuta in merito alle mozioni presentate, ma non si è trovata alcuna disponibilità tra i responsabili a procedere con una revoca. La questione riguarda il mantenimento di un intervento dedicato a un gruppo di persone vulnerabili.

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Nessun dirigente sarebbe disposto a firmare la revoca del progetto finanziato con fondi Pnrr della Stazione di Posta per persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità anche estrema e senza dimora. Ne sono a conoscenza tutti i consiglieri che hanno partecipato alla seduta congiunta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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