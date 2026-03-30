Stamattina è stata aperta a Pontedera una nuova struttura chiamata 'Stazione di Posta'. Si tratta di un centro dedicato a offrire supporto e orientamento alle persone più vulnerabili del territorio, collegandole ai servizi sociali e sanitari locali. La struttura si rivolge a soggetti che necessitano di assistenza e accompagnamento nel loro percorso di accesso ai servizi pubblici.

Il presidio offre l'accesso a diversi servizi dedicati a chi vive condizioni di indigenza. Il centro si trova all'interno dell'ex Casa del Volontariato del Villaggio Piaggio È stata inaugurata stamattina, 30 marzo, la 'Stazione di Posta', il nuovo centro per l'accompagnamento e l'orientamento al sistema locale dei servizi sociali e sanitari rivolto alle persone più fragili del territorio. La struttura nasce all'interno dell'ex Casa del Volontariato del Villaggio Piaggio ed è frutto di un investimento da un milione di euro finanziato dal Pnrr e ottenuto dalla Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera, nell'ambito della linea dedicata alle infrastrutture sociali, alle famiglie, alla comunità e al terzo settore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Inaugurata a Pontedera la 'Stazione di posta' per le persone più fragili

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