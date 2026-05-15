Stati Uniti-Cina il G2 senza grandi risultati | cosa potrebbe succedere dopo l' incontro tra Trump e Xi

L'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, definito da Donald Trump come il G-2, si è svolto in un clima di cordialità, con scambi di complimenti e momenti di sfarzo. Tuttavia, le discussioni tra i due leader non hanno portato a decisioni concrete o accordi di rilievo. L'evento si conclude senza annunci significativi o impegni formali, lasciando aperti diversi scenari sul futuro delle relazioni tra le due potenze mondiali.

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Donald Trump lo chiama il G-2, l'incontro dei due pesi massimi globali. Ma a parte lo sfarzo e i reciproci complimenti tra presidenti, questo vertice non sembra destinato a grandi risultati e potrebbero incappare in qualche brutto rischio. Un'America piuttosto incerta sulla strada da prendere incontra una Cina che potrebbe essere sin troppo fiduciosa della sua capacità di "imbrigliare" la potenza avversaria. Il grosso degli incontri ha riguardato i rapporti economici. Trump è fiero del fatto che, apparentemente, il deficit commerciale americano con la Cina è passato dai circa 400 miliardi del 2018 ai circa 200 del 2025 (anche se gran parte dei prodotti cinesi adesso arriva negli Usa via terzi paesi) e punta alla parità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stati Uniti-Cina, il G2 senza grandi risultati: cosa potrebbe succedere dopo l'incontro tra Trump e Xi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa Sullo stesso argomento Gli Stati Uniti tra bluff e ultimatum. Cosa potrebbe succedere stanotte – L’analisiTra poche ore dovrebbe scadere l’ennesimo ultimatum scoccato da Donald Trump contro la Repubblica Islamica. Leggi anche: Xi Jinping: gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali Accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino Agli Stati Uniti non resta x.com La promessa e il rischio dei summit tra Stati Uniti e Cina: Cosa vuole Xi da Trump—e cosa Trump potrebbe ottenere da Xi reddit Taiwan è ancora al centro di tuttoPerché Xi Jinping lo tiene lì, nonostante i tentativi di Trump di spostare le discussioni in Cina sui commerci ... ilpost.it Stati Uniti-Cina, il G2 senza grandi risultati: cosa potrebbe succedere dopo l'incontro tra Trump e XiDonald Trump lo chiama il G-2, l'incontro dei due pesi massimi globali. Ma a parte lo sfarzo e i reciproci complimenti tra presidenti, questo vertice non sembra destinato a grandi risultati ... ilmessaggero.it