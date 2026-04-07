Gli Stati Uniti tra bluff e ultimatum Cosa potrebbe succedere stanotte – L’analisi

Tra poche ore scadrà l’ultimatum lanciato dall’ex presidente statunitense contro la Repubblica Islamica. La situazione sembra arrivata a un punto critico, con tensioni ormai alle stelle. La decisione americana di imporre sanzioni o di adottare misure più dure potrebbe portare a sviluppi immediati nella regione. Nel frattempo, le autorità coinvolte stanno monitorando attentamente gli sviluppi, senza ancora confermare eventuali azioni concrete.

Tra poche ore dovrebbe scadere l’ennesimo ultimatum scoccato da Donald Trump contro la Repubblica Islamica. Ancora una volta nel mirino degli statunitensi vi sarebbero le infrastrutture critiche iraniane, a un passo dall’essere «totalmente obliterate» qualora il regime scegliesse di rifiutare le numerose condizioni imposte dai rivali e la piena riapertura dello Stretto di Hormuz. Di fatto, la resa totale in cambio della sopravvivenza. La resistenza degli iraniani. L’ aut aut della Casa Bianca e la grezza retorica utilizzata – negli ultimi due giorni Trump ha definito gli iraniani «pazzi bastardi» e paventato di far «scomparire» l’intera civiltà nella notte – sono il frutto delle notevoli difficoltà riscontrate da Washington nelle ostilità. 🔗 Leggi su Open.online

L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di...

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Temi più discussi: La spesa militare fuori controllo del Pentagono trascina gli Stati Uniti in conflitti infiniti; Un mese di guerra in Iran, come e perché si è sviluppato il conflitto; Benedetti dollari. La rivincita degli Usa; Un mese di guerra in Medio Oriente: quali obiettivi bellici hanno raggiunto gli Stati Uniti?.

Guerra, Iran chiude tutti i canali di comunicazione con gli Stati Uniti: non ci sarà nessun negoziato. Trump: Stanotte morirà un’intera civiltà. No all’utilizzo ...La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva e sempre più instabile. L'ultimatum imposto da Donald Trump sta per scadere e il presidente Usa ha ... thesocialpost.it

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Mentre il Presidente degli Stati Uniti minaccia per stanotte la “distruzione totale dell’Iran”, il disordine mondiale è completo e tutto sembra crollare intorno a noi. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo parlando di cose che non interessano agli italiani. - facebook.com facebook

Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, Jd Vance, è arrivato in Ungheria per sostenere la campagna elettorale di Viktor Orban. L’ennesimo attacco all’Europa, l’ennesima ingerenza dell’amministrazione Trump. x.com