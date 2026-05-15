Il Ministero ha confermato gli stipendi dei lavoratori di StarTech, ma rimangono ancora alcuni punti da chiarire. Tra questi, la questione dei nuovi investitori, i nomi dei quali verranno resi noti lunedì, e il ruolo del potenziale nuovo partner nel mantenere in piedi il piano produttivo. La situazione si concentra su questi aspetti, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di intervento del futuro partner.

? Domande chiave Chi sono i nuovi investitori che il Ministero deve rivelare lunedì?. Come potrà il nuovo partner garantire la sostenibilità del piano produttivo?. Perché il Mimit ha richiesto risposte immediate sulla futura gestione aziendale?. Quali garanzie concrete riceveranno i sindacati durante il tavolo di lunedì?.? In Breve Stipendi di maggio con maggiorazione del 5% per i lavoratori StarTech.. Incontro a Trieste con gli assessori regionali Rosolen e Bini.. Tavolo con sindacati Uilm previsto per lunedì alle ore 15.. Coinvolgimento diretto del Mimit e di Confindustria Alto Adriatico.. A Trieste, la questione StarTech entra in una fase decisiva dopo l’incontro odierno tra i vertici dell’azienda e gli assessori regionali Rosolen e Bini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - StarTech: stipendi confermati, ma resta il dubbio sul nuovo partner

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