Crisi Startech | gli stipendi attesi oggi ma arriva solo un acconto

Nella mattinata di oggi, la società Startech ha versato un acconto di 850 euro ai dipendenti ancora in attesa dello stipendio di aprile. Tuttavia, lo stipendio completo non è stato ancora corrisposto e si attendono aggiornamenti sui pagamenti integrali. La situazione riguarda lavoratori di diverse aree dell’azienda che, in questi giorni, si sono trovati senza la retribuzione completa.

La Startech ha inviato in mattinata un acconto di 850 euro ai dipendenti che ancora attendevano lo stipendio di aprile. È emerso questa mattina, lunedì 11 maggio, durante il presidio che ha radunato tra le 100 e le 150 operai, alcuni all'esterno e alcuni, in turno, all'interno della fabbrica.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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