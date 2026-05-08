Stipendi ancora congelati alla Startech | Servono tre giorni in più
Gli stipendi di aprile, che avrebbero dovuto essere pagati oggi, 8 maggio, non sono ancora stati accreditati ai dipendenti di Startech. Nonostante le rassicurazioni dell’azienda riguardo alle scadenze, è stato annunciato che saranno necessari tre giorni in più per completare i versamenti. La situazione ha creato tensione tra i lavoratori, che attendono ancora di ricevere le proprie retribuzioni.
Nonostante le rassicurazioni di Startech sulle scadenze, gli stipendi di aprile che dovevano essere versati oggi, 8 maggio, non sono ancora arrivati ai dipendenti. Assente quindi, naturalmente, anche il bonus premiale per l'attesa proposto quattro giorni fa. In ballo il salario di 320 famiglie, i.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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