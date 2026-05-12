Startech | presidio a Trieste dopo il ritardo degli stipendi

A Trieste, l’azienda Startech ha istituito un presidio dopo aver ritardato il pagamento degli stipendi. L’azienda aveva promesso un acconto di 850 euro, ma il pagamento non è stato ancora effettuato. La Regione ha espresso giudizi negativi sulla gestione aziendale, criticando le modalità con cui sono stati affrontati i pagamenti. La situazione ha portato i lavoratori a manifestare davanti alla sede.

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? Domande chiave Come influirà l'acconto di 850 euro sulle spese delle famiglie coinvolte?. Perché la Regione ha espresso giudizi negativi sulla gestione aziendale?. Quando riceveranno i lavoratori la parte restante dello stipendio mancante?. Cosa determinerà la fine del presidio davanti ai cancelli della Startech?.? In Breve Erogato primo acconto di 850 euro a tutti i dipendenti questa mattina.. Scadenza originaria per il pagamento degli stipendi fissata per l'8 maggio.. Ritardo accumulato dai lavoratori fin dalla fine di aprile scorso.. Tensione sociale nel comparto produttivo di Trieste per i mancati pagamenti.. Oggi, martedì 12 maggio 2026, i lavoratori della Startech di Trieste si sono riuniti in presidio davanti ai cancelli dell’azienda insieme ai rappresentanti sindacali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startech: presidio a Trieste dopo il ritardo degli stipendi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trieste, crisi Startech: 320 famiglie senza stipendi dopo il vuoto dei soci? Cosa sapere Startech di Trieste sospende stipendi di 320 famiglie per mancanza di capitali societari. Startech sotto attacco: incendi dolosi e tensioni per gli stipendi? Cosa scoprirai Chi ha colpito la cabina del metano questa mattina? Quale nesso lega i nuovi incendi ai simboli delle Brigate Rosse? Perché i 320... Argomenti più discussi: Crisi StarTech di Trieste, arriva un primo acconto dello stipendio durante il presidio dei lavoratori; TRIESTE | CRISI STARTECH: ARRIVA L’ACCONTO SUGLI STIPENDI DURANTE IL PRESIDIO DEI LAVORATORI; Startech, non sono arrivati gli stipendi dei 330 lavoratori. I sindacati indicono un presidio; StarTech, stipendi in ritardo: operai in presidio davanti ai cancelli, cresce l’allarme sul futuro dell’azienda. Startech, annunciati nuovi investitori: I nomi al MimitL'amministratore Mrdovic Vianello: Li presenteremo giovedì. I sindacati in presidio chiedono la convocazione. Stipendi, pagato un acconto ... rainews.it