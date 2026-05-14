Il ministro della salute britannico ha annunciato le sue dimissioni, confermando di essere uno dei principali rivali interni del primo ministro laburista. La decisione è stata comunicata in un momento di tensioni all’interno del partito di governo. La sua uscita si aggiunge alle recenti vicende politiche nel Regno Unito, mentre il governo si prepara a affrontare nuove sfide legislative e di leadership. La notizia ha suscitato molte discussioni tra i membri dell’esecutivo e i commentatori politici.

È uno dei principali rivali interni del primo ministro laburista Keir Starmer, e ha detto di averlo fatto perché ha perso la fiducia nella sua leadership Giovedì si è dimesso il ministro della Salute britannico Wes Streeting. È considerato uno dei principali rivali interni al primo ministro Keir Starmer, il cui governo sta affrontando serie difficoltà a causa dei pessimi risultati del Partito Laburista – il partito di governo di cui entrambi fanno parte – alle elezioni locali della settimana scorsa. Streeting ha spiegato di aver perso fiducia nei confronti di Starmer, e gli ha chiesto di dimettersi da leader del partito e da primo ministro.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il ministro della salute britannico Wes Streeting si è dimesso

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BREAKING: Wes Streeting has resigned!

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