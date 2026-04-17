Caso Epstein-Mandelson nuova inchiesta del Guardian | Starmer sempre più in bilico

Il Guardian ha aperto una nuova inchiesta sul caso Epstein-Mandelson, portando alla luce dettagli che coinvolgono figure di rilievo. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama politico e ha accentuato le difficoltà del leader del partito, ormai sotto pressione. La situazione sembra complicarsi, con le dimissioni che si fanno sempre più probabili. Le rivelazioni hanno acceso un dibattito pubblico sul ruolo e le responsabilità delle persone coinvolte.

Sir Keir Starmer è sempre più solo. Le rivelazioni esplosive del Guardian sul caso Epstein-Mandelson hanno condotto il premier inglese nell’angolo e a dimissioni sempre più vicine. l nocciolo della questione è devastante per il premier: Mandelson ha ottenuto il ruolo chiave a Washington nonostante avesse fallito i controlli di sicurezza avanzati effettuati dai servizi segreti. L’inchiesta del Guardian ha infatti rivelato che il 28 gennaio 2025, l’unità UK Security Vetting (Uksv) negò formalmente l’autorizzazione a Mandelson. Eppure, il 30 gennaio, il Foreign Office disse a Mandelson che il nullaosta era “confermato”. Qualcuno, in quelle 48 ore, aveva deciso di scavalcare i servizi.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Caso Epstein-Mandelson, nuova inchiesta del Guardian: Starmer sempre più in bilico Notizie correlate Caso Epstein, Starmer: "Esasperante apprendere legame con esponente laburista Mandelson"Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito le ultime rivelazioni sui legami del politico laburista Peter Mandelson con il condannato per... Caso Epstein, capo staff Starmer si dimette per nomina Mandelson ad ambasciatoreIl capo dello staff del primo ministro britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, si è dimesso per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Starmer in bilico. Nuove rivelazioni su Mandelson e caso Epstein; Scandalo Epstein, nuove clamorose rivelazioni su Mandelson: ora Starmer potrebbe dimettersi; Epstein: Starmer, il caso Mandelson diventa rischio crisi di governo; Scandalo Mandelson: lascia il capo del Foreign Office. Epstein files, nuove rivelazioni su Mandelson: opposizioni chiedono dimissioni StarmerLeggi su Sky TG24 l'articolo Epstein files, nuove rivelazioni su Mandelson: opposizioni chiedono dimissioni Starmer ... tg24.sky.it Il caso Epstein travolge ancora Starmer, nuovi scandali sulla nomina dell’ex ambasciatore Mandelson: governo in bilicoRiuscirà Keir Starmer a resistere nel fortino di Downing Street? Il primo ministro britannico continua a pagare l’onda lunga dello scandalo Jeffrey Epstein, il finanziare statunitense morto in carcere ... unita.it Scandalo Epstein, nuove clamorose rivelazioni su Mandelson: ora Starmer potrebbe dimettersi - la Repubblica x.com