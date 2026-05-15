Mario Balotelli ha annunciato pubblicamente la relazione con Angelica Moccia attraverso i social media, condividendo le prime foto insieme. L’attaccante ha deciso di rendere noto il suo nuovo legame sentimentale, confermando così la presenza di una compagna nella sua vita privata. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno seguito con interesse l’evolversi della vicenda. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito alla durata della relazione o ad altri aspetti personali.

Nuovo capitolo sentimentale nella vita di Mario Balotelli. L’attaccante bresciano ha deciso di uscire allo scoperto con la sua nuova compagna, Angelica Moccia, ufficializzando la relazione attraverso i social. A confermare la storia è stata una foto pubblicata su Instagram dalla giovane manager e successivamente ricondivisa dal calciatore: uno scatto semplice ma inequivocabile, con i due sorridenti e mano nella mano. La relazione andrebbe avanti già da qualche tempo, ma solo ora la coppia ha scelto di mostrarsi pubblicamente. La scintilla sarebbe scoppiata a Dubai, città in cui Balotelli si è trasferito da gennaio per proseguire la propria carriera calcistica con l’Al Ittifaq, formazione impegnata nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stanno insieme”. Balotelli e la famosa italiana, l’annuncio è ufficiale: le prime foto

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