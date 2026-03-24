Nelle ultime settimane sono circolate diverse foto paparazzate che mostrano Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme. Ora i due hanno deciso di apparire pubblicamente in compagnia l’uno dell’altra, condividendo alcune immagini che li ritraggono durante un’uscita. La loro presenza insieme è stata confermata tramite queste foto, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali.

Dopo le indiscrezioni e le paparazzate delle scorse settimane finalmente Michelle Hunziker e Giulio Berruti scelgono di uscire allo scoperto mostrandosi pubblicamente insieme E’ da qualche settimana che si parla di un nuovo flirt: quello traMichelle Hunziker e Giulio Berruti. Prima la paparazzata alle terme in Toscana, poi un possibileweekend sulla neveinsieme ma i due non avevano mai confermato nè si erano mostrati pubblicamente in coppia. Tuttavia oggi qualcosa cambia, infattil’attore e medico estetico e la conduttrice scelgono di non nascondersi piùe sul nuovo numero diChiesconole prime foto insieme. Il settimanaleChili ha immortalatidietro le quinte di Battiti Live Spring, le cui registrazioni hanno avuto luogo lo scorso fine settimana a Ferrara e di cui la Hunziker è conduttrice in questa edizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Michelle Hunziker e Giulio Berruti: le prime foto insieme

Articoli correlati

Leggi anche: Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la paparazzata alle terme insieme

“Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, la scintilla è scattata a Roma”Tra le colline della Maremma e vapori termali, potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale per Michelle Hunziker.

Hunziker e Berruti: amore segreto! #shorts

Tutto quello che riguarda Michelle Hunziker

Temi più discussi: I viaggi a Roma di Michelle Hunziker per incontrare Giulio Berruti; Michelle Hunziker e Giulio Berruti inseparabili, il retroscena: Lei è sempre a Roma solo per lui; Michelle Hunziker nell'igloo e sotto un metro di neve, Giulio Berruti era con lei? Il gossip si scatena; Michelle Hunziker e Giulio Berrutti, le foto che non lasciano dubbi: nuova coppia?.

Michelle Hunziker, arriva la conferma ufficiale: la prima foto di coppia con Giulio BerrutiMichelle Hunziker e Giulio Berruti, arriva la conferma: prima foto di coppia e dettagli sulla nuova storia d'amore. donnaglamour.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è ufficiale! Il commento di Andrea BiavardiPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, è ufficiale: su Oggi le prime foto insieme - facebook.com facebook

Prossimamente in prima serata su Canale 5 arrivano 2 puntate di #SuperKaraoke con Michelle Hunziker. In Piazza Trento e Trieste, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, sul palco: Noemi, Albano, Raf, Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Ser x.com