Ho un tumore L’annuncio choc della famosa la foto post-intervento e il racconto doloroso 

Per settimane era rimasta in silenzio, lasciando i fan con il dubbio che qualcosa non andasse. Poi, con un messaggio diretto e senza filtri, la scrittrice ha deciso di raccontare tutto, condividendo un momento molto delicato della sua vita personale. Un racconto fatto di dettagli quotidiani, ironia e anche una sorprendente lucidità nell’affrontare una situazione che avrebbe potuto travolgere chiunque. Il suo aggiornamento è arrivato sui social, dove ha parlato apertamente di un percorso iniziato quasi per caso, dopo controlli di routine che hanno portato a una scoperta inattesa. Da quel momento, le settimane successive sono state scandite da visite, esami e decisioni rapide, fino a un passaggio inevitabile ma fondamentale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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