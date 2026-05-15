Un dibattito acceso riguarda la possibilità di cacciare lo stambecco, con alcune voci che definiscono la proposta come un paradosso. La discussione si concentra sul DDL Malan, un disegno di legge che, secondo alcuni, potrebbe mettere a rischio l’identità storica del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Tra i parlamentari piemontesi chiamati a decidere ci sono figure coinvolte direttamente nelle decisioni sullo status e la tutela della specie, mentre il testo legislativo è al centro di un acceso confronto pubblico.

? Domande chiave Perché il DDL Malan minaccia l'identità storica del Gran Paradiso?. Chi sono i parlamentari piemontesi chiamati a decidere sulle sorti dello stambecco?. Come influirà la nuova norma sulla convivenza tra turisti e fauna?. Perché la posizione di Michela Vittoria Brambilla è al centro del dibattito?.? In Breve Emendamento al DDL Malan modifica la gestione delle specie selvatiche nella legge 1571992.. Stambecco simbolo del Gran Paradiso protetto dal 1922 contro rischio estinzione.. Parlamentari Giglio Vigna, Maccanti, Montaruli e Brambilla sotto la lente dell'opinione pubblica.. Rischio alterazione equilibrio tra turismo e fauna nelle vallate del parco nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stambecco cacciabile? Avetta: ‘È un paradosso’ contro il DDL Malan

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