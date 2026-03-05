malan smonta le bugie di albanese sul ddl antisemitismo cosa ha detto

Il parlamentare Malan ha commentato le affermazioni di Albanese riguardo all’approvazione del ddl antisemitismo al Senato. In attesa del commento della stessa Albanese, si conoscono le critiche di Malan, che ha spiegato le sue posizioni in merito alle dichiarazioni dell’esponente politico. La discussione sul disegno di legge continua a suscitare attenzione tra i membri dell’assemblea.

Mancava solo il commento della Albanese in merito all'approvazione del ddl antisemitismo passata al Senato. La special rapporteur si era rifugiata dietro il mandato Onu per non parlare di Iran, ma deve aver ritrovato la facoltà di esprimersi anche su questioni terze come l'attacco Usa-Israele a Teheran e, immancabilmente, il provvedimento di contrasto all'odio antiebraico proposto dal dem Del Rio. "Non contrasta l'antisemitismo: contrasta solo le critiche alle politiche israeliane" ha scritto la non-avvocato delle Nazioni Unite in un post su X, in cui accosta la legge un bavaglio alla libertà di critica. Per riallineare il dibattito alla verità è intervenuto il senatore Lucio Malan, di Fratelli di Italia, che ha detto: "Un avvocato legge le norme, un falso avvocato si comporta diversamente.

Cosa ha detto Francesca Albanese e perché la frase sul «nemico comune» viene associata a IsraeleLa relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi Francesca Albanese è stata accusata di aver definito Israele «il nemico comune dell’umanità».

