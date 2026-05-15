La stagione balneare nella provincia di Salerno inizia con alcune difficoltà, tra cui il blocco dei lavori di rifacimento degli arenili a Cetara. La Capitaneria di Porto di Salerno sta attualmente valutando diverse questioni legate alla gestione delle spiagge e alle attività dei lidi. I controlli e le decisioni dell’autorità marittima sono al centro delle discussioni di questi giorni, mentre le imprese balneari affrontano un avvio di stagione complicato. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di sviluppi ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti La stagione balneare in provincia di Salerno parte in salita. Lo stop ai lavori di rifacimento degli arenili a Cetara è solo uno dei dossier attualmente al vaglio della Capitaneria di Porto di Salerno. Come da consuetudine del comandante Giovanni Calvelli, le criticità saranno affrontate in una riunione dedicata, alla quale sono stati convocati tutti i gestori degli stabilimenti balneari del compartimento marittimo. L’incontro, in programma lunedì alla Camera di Commercio, sarà un momento di confronto diretto tra operatori e Guardia Costiera: un’occasione per discutere problemi, verifiche in corso e adempimenti necessari in vista dell’avvio della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stagione balneare in salita: lidi a confronto con la Capitaneria

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