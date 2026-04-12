Verso la stagione balneare la Puglia si prepara a riaprire i lidi | le novità e le richieste degli operatori
A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare, la Puglia sta affrontando il ritorno alle attività dei lidi. Gli operatori del settore stanno confrontandosi con la Regione per esaminare possibili modifiche all’ordinanza pubblicata recentemente dall’amministrazione locale. La discussione riguarda le normative e le richieste che i gestori delle strutture balneari hanno presentato, nell’obiettivo di avviare la stagione nel rispetto delle nuove disposizioni.
Gli operatori balneari e la Regione dialogano per discutere eventuali modifiche all'ordinanza dell'amministrazione pugliese presentata nei giorni scorsi. Un confronto che è anche corsa contro il tempo, vista la partenza ufficiale della stagione fissata per il prossimo 23 maggio.Cosa dice.🔗 Leggi su Baritoday.it
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