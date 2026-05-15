stagionali dopo 4 rinnovi non scatta il contratto a tempo indeterminato

Una recente decisione giurisprudenziale stabilisce che, dopo quattro rinnovi contrattuali, i lavoratori stagionali non acquisiscono automaticamente il diritto a un contratto a tempo indeterminato. Questa novità interessa molte persone impiegate in settori come la ristorazione e il commercio, soprattutto in prossimità dell’inizio della stagione lavorativa tipica di queste attività. La sentenza chiarisce un punto importante riguardo alla stabilità occupazionale dei lavoratori stagionali, senza però modificare le regole di base sui rinnovi contrattuali.

Una novità giurisprudenziale va a tutto vantaggio dei numerosissimi lavoratori stagionali, e proprio a ridosso dell’inizio della stagione tipica degli impieghi per camerieri, cuochi o commessi. Nei contratti stagionali — spiegano i giudici — non si applica il limite massimo di durata previsto per il tempo determinato. Per logica quindi non vale neppure il limite di quattro proroghe (contingentamento), essendo questo vincolo collegato al tetto temporale. A questi contratti a tempo determinato si applica un regime più flessibile, con esclusione anche di altri limiti tecnici come lo stop and go. Sono chiarimenti che arrivano direttamente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 112692026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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