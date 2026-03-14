Vidor | 8 OSS a tempo indeterminato scatta il concorso

La Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor, in provincia di Treviso, ha aperto una procedura di selezione pubblica per assumere otto operatori socio sanitari a tempo indeterminato. La decisione riguarda l’assunzione di personale per coprire le posizioni vacanti presso la struttura. La pubblicazione del bando è stata comunicata ufficialmente e le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.

La Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor, situata in provincia di Treviso, ha avviato una selezione pubblica per coprire otto posti a tempo indeterminato destinati ad operatori socio sanitari. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il 2 aprile 2026, con la presentazione obbligatoria esclusivamente tramite il portale inPA. Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio della gestione delle risorse umane nei servizi sociali del Veneto, offrendo un’opportunità concreta di stabilizzazione professionale opera nel settore dell’assistenza agli anziani. L’ente, che gestisce un centro servizi per persone non autosufficienti, richiede ai candidati il possesso di specifici titoli di studio e qualifiche professionali riconosciute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vidor: 8 OSS a tempo indeterminato, scatta il concorso Articoli correlati Contratto a tempo indeterminato per 22 Oss, nuova stabilizzazione alla Asl Lanciano Vasto ChietiLa procedura era riservata al personale reclutato attraverso selezioni e procedure concorsuali che, al 31 dicembre 2025, aveva maturato un’anzianità... Concorso per dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di MontevarchiIl Comune di Montevarchi (AR), con determinazione 22 dicembre 2025, ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo...