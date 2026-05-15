Stadio di Atletica Enzo Tenti | completati i lavori di copertura del pistino

Sono stati completati i lavori di copertura del pistino dello stadio di atletica “Enzo Tenti”. L’intervento, finanziato con fondi del PNRR destinati all’impiantistica sportiva, ha riguardato la realizzazione di una struttura che coprirà l’area dedicata alla pratica dell’atletica. La nuova copertura rappresenta un intervento atteso dal mondo sportivo locale, che potrà usufruire di un impianto migliorato. I lavori sono stati portati a termine nelle ultime settimane, consentendo l’apertura dell’impianto alla fruizione pubblica.

Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova copertura del pistino dello stadio di atletica Enzo Tenti, un intervento molto atteso dal mondo sportivo aretino e reso possibile grazie ai fondi del PNRR destinati all’impiantistica sportiva.Ad annunciarlo è l’assessore allo sport del Comune. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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