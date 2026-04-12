Taglio del nastro per la nuova copertura della tribuna dello stadio di Forlimpopoli

Sono stati completati i lavori per la copertura della tribuna dello stadio comunale di Forlimpopoli. La struttura, lunga circa quaranta metri, è stata realizzata con un investimento totale di 145 mila euro. La nuova copertura in metallo è stata installata sulla tribuna, che si trova nell'impianto sportivo locale, e il taglio del nastro ha segnato la fine dei lavori.

Una struttura lunga circa quaranta metri per un investimento complessivo di 145 mila euro. Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova copertura metallica della tribuna dello stadio comunale "G. Filippi" di Forlimpopoli. Un intervento, quello sull'impianto di via Matteotti, che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Taglio del nastro per la nuova sede della Pro LocoDomenica 15 marzo alle 11 la comunità di Saonara è invitata dalla Pro Loco per l’inaugurazione ufficiale della nuova sede sociale in via Bachelet, 12. Leggi anche: Taglio del nastro per la nuova sede della Croce Rossa a Pontasserchio