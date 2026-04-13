Figurine Panini | più di 3562 album completati per Enzo Giuta e i suoi amici

Durante la stagione calcistica, molti collezionisti sono ancora attivi, con oltre 3.562 album di figurine Panini completati da Enzo Giuta e i suoi amici. La fase finale del campionato non ha fermato la passione per la raccolta, che prosegue con entusiasmo. Le operazioni di completamento degli album continuano anche in questa fase, a testimonianza di un interesse duraturo nel tempo.

La stagione calcistica si avvia nella fase finale, ma l'attività dei collezionisti di figurine è ancora in piena fermento. Basti pensare che Enzo Giunta, con il suo grande gruppo di amici, ha raggiunto quota 3562 album della Panini completate. Supportato dai collaboratori Mario e Gianluca, la.🔗 Leggi su Brindisireport.it

“Calciatrici” Panini, la Ternana Women protagonista dell’album delle figurineLa Ternana Women con Valeria Pirone nella copertina di “Calciatrici”, la seconda edizione della collezione figurine Panini interamente dedicata al...

La federcalcio toglie l’album delle nazionali alla Panini: rivoluzione nelle figurineNon sarà più la Panini ha produrre gli album delle nazionali di calcio, la FIGC ha accettato l'offerta della Topps che dal 2035 avrà i diritti per lo...