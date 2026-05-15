La possibilità di rivedere Stabler nella serie SVU è tornata al centro dell’attenzione dopo che la showrunner ha condiviso dettagli sui piani per la stagione 28. La cancellazione di Law & Order: Organized Crime, conclusa dopo cinque stagioni, ha portato a speculazioni sul futuro dei personaggi principali, tra cui Benson e Stabler. La showrunner ha fornito indicazioni sui progetti futuri senza confermare ufficialmente il ritorno di Stabler, lasciando i fan in attesa di ulteriori annunci.

La cancellazione di Law & Order: Organized Crime dopo cinque stagioni ha riacceso una domanda che i fan del franchise si portano dietro da tempo: rivedremo Elliot Stabler in Law & Order: Unità Speciale? A rispondere è stata la showrunner Michele Fazekas, che in un’intervista con TVLine non ha nascosto il suo entusiasmo all’idea. Il desiderio di rivedere Christopher Meloni nei panni del detective Stabler si è fatto ancora più intenso dopo il primo episodio della stagione 27, in cui il personaggio ha detto alla sua storica partner Olivia Benson (interpretata da Mariska Hargitay ) di amarla. Un momento che ha inevitabilmente riaperto il capitolo di una delle relazioni più iconiche della televisione americana. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Stabler torna in SVU? La showrunner svela i piani per la stagione 28 e il futuro di Benson e Stabler

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