Energia Stabler Alperia | Idrogeno strumento per transizione trasporto pesante

Alperia considera l'idrogeno un elemento chiave per la transizione energetica, con particolare attenzione al settore del trasporto pesante. La società ha sottolineato come questa risorsa possa contribuire a ridurre le emissioni e favorire un cambio di paradigma nelle fonti di energia. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Rimini, dove si è parlato delle potenzialità dell’idrogeno come alternativa sostenibile.

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - "Per noi l'idrogeno è uno strumento mirato per la transizione energetica. Non si tratta di una soluzione universale ma pensata soprattutto per il trasporto pesante". A dirlo è Stefan Stabler, director strategic marketing & communication di Alperia Group, alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo, in programma fino al 6 marzo alla Fiera di Rimini. L'evento, firmato Italian Exhibition Group, rappresenta uno dei principali appuntamenti in Italia e in Europa dedicati a tecnologie e soluzioni per la transizione energetica. ( VIDEO ) Per Alperia, che si posiziona come abilitatore di sistema,...