Nella quarta stagione di Bridgerton, i personaggi di Daphne e Simon non sono presenti, e la showrunner Jess Brownell ha confermato che ci sarà un nuovo casting per questi ruoli nella quinta stagione. La decisione di non inserirli nella stagione corrente ha portato a un dibattito tra i fan e i produttori, con Brownell che ha spiegato come si procederà con il recasting dei personaggi.

La quarta stagione di Bridgerton non include Daphne (Phoebe Dynevor) né suo marito, Simon (Regé-Jean Page), e la showrunner Jess Brownell ha parlato del recasting dei personaggi. Page è stato il primo attore importante ad abbandonare la serie, non tornando dopo essere diventato la star rivelazione della prima stagione. Dynevor è tornata nei panni di Daphne per la seconda stagione, anche se in un ruolo più limitato, ma da allora non si è più vista, e questa assenza si fa sentire più forte che mai nella quarta stagione. Attenzione: SPOILER sulla quarta stagione di Bridgerton , parte 2 . Nella seconda metà della quarta stagione della serie accadono molte cose, tra cui la tragica morte del marito di Francesca, John Stirling, e poi il matrimonio di Benedict e Sophie nella scena dei titoli di coda della quarta stagione di Bridgerton . 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bridgerton: il recasting di Daphne e Simon nella quinta stagione è stato ufficialmente affrontato dallo showrunner dopo la problematica assenza nella quarta stagione

