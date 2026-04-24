L'intelligence ha diffuso un avviso riguardo a un’attività di cyber-spionaggio condotta da hacker collegati al governo cinese. Secondo quanto comunicato, le operazioni si svolgerebbero tramite reti di dispositivi domestici compromessi, come router e elettrodomestici intelligenti. Gli attacchi mirerebbero a infrastrutture e istituzioni di diversi paesi occidentali. Questa strategia di attacco si basa sull’utilizzo di dispositivi di uso comune per infiltrarsi nelle reti di interesse.

Hacker del governo cinese utilizzano regolarmente vaste reti di dispositivi compromessi, come router domestici e frigoriferi intelligenti, per sferrare attacchi informatici contro le infrastrutture nazionali e le istituzioni democratiche occidentali. A lanciare l'avvertimento sono i reparti intelligence di Germania, Giappone, Olanda, Spagna e Svezia assieme ai paesi del gruppo Five Eyes, l'alleanza per la condivisione di informazioni di sicurezza composta da Usa, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Quello denunciato dagli apparati costituisce un vero e proprio cambiamento radicale nelle tattiche informatiche di Pechino, che ha reso i propri hacker più difficili da identificare e più efficaci nei tentativi di rubare informazioni riservate così da compromettere servizi pubblici essenziali.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza, l'intelligence avverte: "Cina usa router domestici per cyber-attacchi in Occidente"

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