Nella guerra Usa – Iran chi sta vincendo è la Cina

In un conflitto tra Stati Uniti e Iran, la Cina non ha preso posizione pubblica. Anche dopo che un ex presidente statunitense aveva invitato il governo cinese a partecipare alla riapertura dello Stretto di Hormuz, la Cina non ha mostrato segnali di coinvolgimento o supporto. La questione riguarda il ruolo di Pechino in un contesto di tensioni internazionali senza che siano state prese decisioni ufficiali da parte della Cina.

Nonostante Trump abbia pubblicamente chiesto a Pechino di contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, la Cina è rimasta in disparte. Alcune navi cinesi sono riuscite ad attraversare lo stretto da quando l’Iran lo ha chiuso. La Cina ha accumulato riserve strategiche di petrolio e i suoi ingenti investimenti nelle energie rinnovabili le offrono un margine di sicurezza. Pertanto, un suo coinvolgimento non porterebbe grandi vantaggi alla Cina. Pechino sta anche raccogliendo informazioni potenzialmente più importanti: un’analisi dettagliata di come l’esercito statunitense opera effettivamente in una guerra reale, ha affermato Czin. La Cina sta studiando attentamente il conflitto, traendo insegnamenti direttamente applicabili alle simulazioni di guerra di Taiwan, secondo Czin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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