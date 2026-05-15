Spygate Championship | i playoff da 130 milioni decisi in tribunale in Inghilterra impazza il caso
In Inghilterra, la disputa legale riguardante i playoff per l'accesso alla Premier League sta attirando l'attenzione. La partita, che vale 130 milioni di euro di premio, si è conclusa con polemiche e controversie. La decisione sul risultato è stata presa in tribunale, dopo una semifinale che ha diviso tifoserie e addetti ai lavori. La vicenda coinvolge più aspetti legali e finanziari, lasciando aperti diversi interrogativi sulla regolarità dell'intera procedura.
Centotrenta milioni di euro di premio per chi sale in Premier League. Una semifinale chiusa con polemiche. Un presunto spione catturato in flagrante col cellulare. E adesso una finale di Wembley che potrebbe addirittura essere rinviata. Lo Spygate inglese del 2026 è la storia perfetta di come il calcio moderno, sempre più ricco e sempre più sorvegliato, finisca per giocarsi nei tribunali invece che sul campo. I fatti, come riportati da BBC, Guardian e Telegraph: durante la semifinale di Championship playoff tra Southampton e Middlesbrough, un uomo identificato come William Salt — stando alle ricostruzioni inglesi, uno stagista del Southampton — sarebbe stato sorpreso nei pressi del centro sportivo del Middlesbrough mentre filmava di nascosto una seduta di allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sullo stesso argomento
La partita più ricca del mondo può essere decisa da una spia: in Inghilterra impazza lo ‘Spygate’Oltre al finale della Premier League, in Inghilterra impazza lo 'Spygate': un uomo nascosto dietro un albero avrebbe filmato gli allenamenti del...
Shakira a Rio: 2 milioni di fan per un record da 130 milioni di euro? Cosa scoprirai Come farà la città a gestire 2 milioni di persone contemporaneamente? Quanto incasserà Rio grazie all'impatto economico di questo...
Oltre al finale della Premier League, in Inghilterra impazza lo ‘Spygate’: un uomo nascosto dietro un albero avrebbe filmato gli allenamenti del Middlesbrough per conto del Southampton. Ora il club rischia l’esclusione dalla finale playoff di Wembley: https://fan facebook
EFL Statement: Sky Bet Championship Play-Off Final reddit
La partita più ricca del mondo può essere decisa da una spia: in Inghilterra impazza lo ‘Spygate’Oltre al finale della Premier League, in Inghilterra impazza lo 'Spygate': un uomo nascosto dietro un albero avrebbe filmato gli allenamenti del Middlesbrough ... fanpage.it
Caos playoff Championship, l'ombra di un nuovo Spygate: rischio esclusione per il Southampton e Middlesbrough in attesa, cosa succedeE' caos nei playoff di Championship, si rischia uno stravolgimento a pochi giorni dalla finale: tutta colpa di un nuovo Spygate. msn.com