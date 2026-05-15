Spygate Championship | i playoff da 130 milioni decisi in tribunale in Inghilterra impazza il caso

In Inghilterra, la disputa legale riguardante i playoff per l'accesso alla Premier League sta attirando l'attenzione. La partita, che vale 130 milioni di euro di premio, si è conclusa con polemiche e controversie. La decisione sul risultato è stata presa in tribunale, dopo una semifinale che ha diviso tifoserie e addetti ai lavori. La vicenda coinvolge più aspetti legali e finanziari, lasciando aperti diversi interrogativi sulla regolarità dell'intera procedura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui