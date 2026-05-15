La partita più ricca del mondo può essere decisa da una spia | in Inghilterra impazza lo ‘Spygate'

In Inghilterra è scoppiato lo scandalo noto come 'Spygate', che riguarda un uomo che avrebbe filmato gli allenamenti di una squadra di calcio nascosto dietro un albero, presumibilmente per conto di un'altra formazione. La vicenda si inserisce nel contesto della corsa al titolo della Premier League, una delle competizioni più seguite e ricche del mondo. Le immagini ottenute illegalmente avrebbero potuto influenzare le strategie di gioco e le decisioni delle squadre coinvolte. La notizia sta facendo molto discutere tra tifosi e addetti ai lavori.

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