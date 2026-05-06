A Brescia sono state trovate nuove scritte sui muri di Villaggio Badia, questa volta con insulti rivolti a Sergio Ramelli, il giovane fascista ucciso nel 1975 a Milano. La scritta recita: «Tutti i fascisti Ramelli, chiavi inglesi in mezzo ai capelli». In risposta, un rappresentante di un partito di centrodestra ha definito il gesto grave e inaccettabile, chiedendo che non si minimizzi quanto accaduto.

«Tutti i fascisti Ramelli, chiavi inglesi in mezzo ai capelli». Un’altra scritta indegna è apparsa sui muri di Brescia, a Villaggio Badia, contro il giovane missino deceduto il 29 aprile 1975 a Milano a 17 anni dopo un’aggressione di Avanguardia operaia. Sergio è morto dopo 47 giorni di agonia in ospedale, a seguito dei gravi danni alla testa causati delle chiavi inglesi con cui l’hanno picchiato i militanti di estrema sinistra. Come ha affermato Carlo Andreoli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Brescia, « si tratta di un episodio grave e inaccettabile, che colpisce non solo una figura simbolo, ma anche i valori fondamentali del rispetto e della convivenza civile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Brescia, spunta una scritta anarchica contro Sergio Ramelli. FdI: “Gesto grave e inaccettabile, vergogna chi minimizza”

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