Spread Btp-Bund in aumento a 86 punti base balzo dei rendimenti a 3,77%

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha raggiunto 86 punti base, con i rendimenti italiani saliti al 3,77%. In sette giorni, lo spread è aumentato di oltre 20 punti, mentre la guerra in Medio Oriente e il prezzo del petrolio a 115 dollari al barile contribuiscono a creare tensione sui titoli italiani.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha guadagnato più di 20 punti in una settimana. L'instabilità portata dalla guerra in Medio Oriente, che ha fatto tra l'altro arrivare il prezzo del petrolio a 115 dollari al barile, sta mettendo pressione sui titoli di Stato italiani. Il differenziale con i corrispettivi tedeschi ha raggiunto gli 86 punti base in apertura. Questo picco dei rendimenti arriva in un momento delicato per il Tesoro, già costretto ad aggiornare gli interessi sui Btp Valore, la cui asta si è conclusa venerdì 6 marzo. A partire da mercoledì 11 marzo inizieranno le nuove aste mensili regolari, che potrebbero risentire pesantemente dello spread in aumento.