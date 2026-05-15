Spoticar punta sull’IA debutta il motore intelligente SPOTi
Spoticar ha annunciato il lancio di SPOT.i, un motore intelligente alimentato dall’intelligenza artificiale, sviluppato da Stellantis. La nuova tecnologia permette ai clienti di comunicare tramite conversazioni in linguaggio naturale, offrendo un’interazione più fluida e immediata. L’introduzione di SPOT.i rappresenta un passo avanti nell’utilizzo dell’IA nel settore automobilistico, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e rendere più semplice l’accesso alle informazioni e ai servizi offerti dall’azienda.
AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Con SPOT.i, Spoticar consente ai clienti di interagire attraverso conversazioni in linguaggio naturale alimentate dall’intelligenza artificiale, grazie a un nuovo motore di ricerca basato sull’IA sviluppato da Stellantis. Queste soluzioni trasformano una semplice intenzione di acquisto in una risposta concreta, personalizzata e immediatamente utile, segnando un passaggio fondamentale nel percorso di trasformazione digitale di Spoticar. L’intelligenza artificiale permette infatti di andare oltre la digitalizzazione degli annunci, per supportare in modo concreto l’evoluzione dei nuovi comportamenti e delle aspettative dei clienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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