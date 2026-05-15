Spoticar punta sull’IA debutta il motore intelligente SPOTi

Spoticar ha annunciato il lancio di SPOT.i, un motore intelligente alimentato dall’intelligenza artificiale, sviluppato da Stellantis. La nuova tecnologia permette ai clienti di comunicare tramite conversazioni in linguaggio naturale, offrendo un’interazione più fluida e immediata. L’introduzione di SPOT.i rappresenta un passo avanti nell’utilizzo dell’IA nel settore automobilistico, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e rendere più semplice l’accesso alle informazioni e ai servizi offerti dall’azienda.

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